За полгода на отлов безнадзорных собак потратят 2,5 млн рублей

В Красноярске объявили новый аукцион на отлов безнадзорных собак, его итоги подведут 7 июля.

За полгода в Красноярске планируется отловить 609 безнадзорных животных. На эти цели городские власти готовы потратить 2,486 млн рублей. По предварительным расчетам 129 из этих животных могут оказаться больными и их после осмотра придется подвергнуть эвтаназии. Еще 355 собак после отлова планируется вылечить, стерилизовать, чипировать и передать новым владельцам либо выпустить на свободу. На остальных собак заложили лишь деньги на содержание, чипирование и стерилизацию.

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В проекте договора специалисты "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства" Красноярска указали, что отлавливать собак надо бережно, не причиняя им увечья и травмы, перевозить только в специальных машинах и содержать в отдельных вольерах, которые нужно обеззараживать при помощи кварцевой лампы три раза в день. Обо всех действиях с собаками подрядчик должен будет ставить в известность членов рабочей группы представителей общественности.