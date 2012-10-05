Экологи ЭХЗ отчитались за 2016 год

На официальном сайте АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») опубликован публичной отчет по экологической безопасности за 2016 год.

Отчет подготовлен отделом производственного экологического контроля и содержит подробную информацию об экологической политике и ее реализации, действующей системе экологического менеджмента, воздействии на окружающую среду и природоохранной деятельности предприятия.

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АО «ПО «Электрохимический завод», оставаясь одним из самых экологически благополучных промышленных предприятий региона, ежегодно ставит перед собой экологические цели и выделяет на их достижение значительные средства. Так, в 2016 году суммарные расходы на охрану окружающей среды превысили 205 млн рублей.

О высокой эффективности предпринимаемых предприятием мер в области экологии говорит, в частности, тот факт, что в 2016 году ЭХЗ одержал победу в XII Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России».