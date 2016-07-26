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Пожар с гибелью двух детей в Норильске устроил 9-летний мальчик
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Пожар с гибелью двух детей в Норильске устроил 9-летний мальчик

27 июня 12:09
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Пожар, в дыму которого задохнулись двое детей в Норильске, устроил 9-летний мальчик, сообщили 27 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

В Норильске загорелась комната в гостинке на верхнем этаже
Источник: vk.com/norilsk_news

Напомним, вчера в 9-этажном доме с квартирами гостиничного типа в Норильске погибли две девочки. Как сообщили в следственном управлении, их мать в этот момент была с младшим ребенком в больнице, а пожар начался в соседней комнате.

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Сегодня стало известно, что дети не были одни в комнате — за ними присматривала 14-летняя родственница. Девочка находится в реанимации с ожогами и в состоянии шока, а ущерб от пожара подсчитывают владельцы 12 квартир.

«В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что поджог совершил 9-летний мальчик. По предварительной версии следствия, он проник в пустующую квартиру и стал баловаться с огнем, в результате чего произошло возгорание вещей и мусора. Ребенок испугался и убежал», — рассказали в следственном управлении.

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