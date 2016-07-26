Пожар с гибелью двух детей в Норильске устроил 9-летний мальчик

Пожар, в дыму которого задохнулись двое детей в Норильске, устроил 9-летний мальчик, сообщили 27 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, вчера в 9-этажном доме с квартирами гостиничного типа в Норильске погибли две девочки. Как сообщили в следственном управлении, их мать в этот момент была с младшим ребенком в больнице, а пожар начался в соседней комнате.

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Сегодня стало известно, что дети не были одни в комнате — за ними присматривала 14-летняя родственница. Девочка находится в реанимации с ожогами и в состоянии шока, а ущерб от пожара подсчитывают владельцы 12 квартир.