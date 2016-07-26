В Норильске в пожаре погибли две девочки, их мать с младшим ребенком в больнице

Начавшийся в пустой комнате пожар стал причиной гибели двух детей, сообщили 26 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Пожар произошел сегодня рано утром, около 9:40, на 9 этаже дома по адресу ул. Надеждинская, 17. По данным следственного управления, пожар начался в пустующем помещении и потом перекинулся на соседнюю комнату гостиничного типа, где жила женщина с тремя детьми. Сотрудники полиции осуществляли на месте происшествия охрану общественного порядка.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар охватил площадь около 6 кв.метров. В задымленной квартире пожарные нашли женщину и троих маленьких детей и передали их скорой помощи.

Спасти двух девочек 2 и 3 лет врачам не удалось. Их мать и младший ребенок находятся в больнице. «В настоящее время назначена пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в следственном управлении.