Генерал МЧС призвал наказать истинных виновников пожаров в Красноярском крае

Виновником пожаров в Лесосибирске могут сделать сотрудника пожарной части.

Напомним, пожар 24 мая уничтожил в Красноярском крае больше 130 домов — сильный ветер спровоцировал переходы огня с загоревшихся свалок отходов лесной промышленности, а также из леса. Разбираются в причинах происшествия сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, обыски проходят в администрациях районов, на допросы вызывают руководство пожарных частей.

Сегодня начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко рассказал, что в Лесосибирске «крайним» пытаются сейчас сделать начальника караула местной пожарной части. «Мы держим руку на пульсе по расследованию пожаров в Лесосибирске. Крайним там сейчас остается начальник караула пожарной части с формулировкой — за то, что он не предусмотрел возможность перехода лесного пожара на населенный пункт. Воздействовать-то надо на источник, найти того, кто там постоянно сжигает, а не оставлять бедного этого лейтенанта виноватым», — призвал Сергей Диденко.

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Он отметил, что МЧС России во многих вопросах не имеет права воздействовать на ситуацию. «Сейчас мы, порой, ходим „с протянутой рукой“ и просим все органы власти: „Пожалуйста, помогите нам, люди гибнут! Мы сейчас опять миллиард потратим на то, чтобы построить новую деревню и дать новое жилье 500 человек“. Надо нам один раз воздействовать на одного нарушителя, которого все знают, который постоянно действует и мешает жить всем», — заметил руководитель регионального центра.