«Предупредить несчастье на воде»: власти взяли под контроль стихийные пляжи Красноярска

В Ленинском районе Красноярска проходят рейды по запрещенным для купания местам. Подробнее о совместной летней работе сотрудников администрации и полицейских рассказали в пресс-службе мэрии. Специалисты инспектируют находящиеся на территории района водоемы, проводят разъяснительные беседы с красноярцами.

Так, на территории Ленинского района находятся четыре водных объекта: в районе ул. Рязанская, в районах садовых обществ «Верхние Черемушки» и «Солнечный», на ул. Рейдовая. В прошлом году в этот список включили территорию возле реки Енисей в районе ул. Крайняя, 12. В самые жаркие дни возле перечисленных водоемов собираются десятки горожан, однако они не соответствуют требованиям безопасности по целому ряду показателей, в частности, по ​санитарным нормам.​