568 красноярских выпускников пополнили ряды медалистов

Сегодня 568 выпускникам одиннадцатых классов Красноярска вручили аттестаты отличия и золотые медали. Торжественные церемонии в честь отличников состоялись во всех районах города. Традиция чествования медалистов появилась в Красноярске по инициативе мэра Эдхама Акбулатова в 2015 году.

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Глава города Красноярска вручил заслуженные награды за отличную учебу лучшим выпускникам специализированных классов инженерно-технологической, математической, естественно-научной направленностей, а также корпоративных классов.

Эдхам Акбулатов подчеркнул, что поздравление юных красноярцев не случайно совпало с Днем молодежи: «Это очень символично, поскольку будущее нашего города и всей страны — это молодежь, которая сегодня вступает в самостоятельную жизнь. Ваш серьезный успех в учебе — это первый и очень важный вклад в развитие родного города, с которым, я надеюсь, вы свяжете свою судьбу. Знаю, что многие из вас достигли прекрасных результатов не только в учебе, но и в творчестве, спорте, науке. Ребята, вы действительно умеете ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Есть такие замечательные слова: „Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег“. Я желаю, чтобы такое качество как целеустремленность стало вашим жизненным принципом!»

Поддержать свою дочь-отличницу Анастасию, выпускницу медицинского класса школы № 144, пришёл и Владимир Петроковский — генеральный директор баскетбольного клуба «Енисей»: «Приятно смотреть на ребят, которые так успешно окончили профильные классы. Программа обучения в них тяжелая, приходилось много работать. Когда видишь, какое большое количество мальчишек и девчонок благодаря своему труду и таланту достигли самого высокого результата — это вызывает гордость и уважение».

Золотые медалисты с удовольствием делились своими впечатлениями и планами на будущее. Большинство из них уже сейчас уверены — хотят связать свою жизнь с родным городом.