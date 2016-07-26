В Красноярском крае ликвидировали последствия аварии на линиях электропередачи

Авария вывела из строя шесть высоковольтных линий электропередач, сообщили 27 июня в пресс-службе МРСК Сибири.

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Напомним, авария в энергосистеме Красноярского края произошла сегодня около 16:00 — без электричества осталась часть Красноярска, а также Уяр, Канск, Дивногорск, Назарово, Сосновоборск, а также населенные пункты Кежемского, Канского, Дзержинского и Большемуртинского районов.

А пресс-службе МРСК-Сибири сообщили, что отключение произвела противоаварийная автоматика, которая обесточила шесть линий электропередачи 500 кВ. Три их них включили в течение часа, остальные подключили позднее, сейчас специалисты ведут местные переключения.