В Красноярском крае ликвидировали последствия аварии на линиях электропередачи

Авария вывела из строя шесть высоковольтных линий электропередач, сообщили 27 июня в пресс-службе МРСК Сибири.
Напомним, авария в энергосистеме Красноярского края произошла сегодня около 16:00 — без электричества осталась часть Красноярска, а также Уяр, Канск, Дивногорск, Назарово, Сосновоборск, а также населенные пункты Кежемского, Канского, Дзержинского и Большемуртинского районов.
А пресс-службе МРСК-Сибири сообщили, что отключение произвела противоаварийная автоматика, которая обесточила шесть линий электропередачи 500 кВ. Три их них включили в течение часа, остальные подключили позднее, сейчас специалисты ведут местные переключения.
«Точные причины технологического нарушения устанавливаются. Предположительно, нарушение произошло вне сетей ФСК ЕЭС», — пояснили в пресс-службе.