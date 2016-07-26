Строителей дома в Академгородке уличили в загрязнении атмосферы

Природоохранная прокуратура уличила строителей скандальной многоэтажки для «молодых ученых» в красноярском Академгородке в загрязнении атмосферы.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в феврале 2017 года на территории стройки между домами № 23 и 28 в Академгородке сотрудники ООО «Академстрой» жгли уголь для отогревания верхнего слоя почвы. В процессе в атмосферный воздух выбрасывались загрязняющие вещества.

Однако разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух у «Академстроя» нет, констатировали в прокуратуре. Кроме того, фирма не провела инвентаризацию стационарных источников выброса и не имеет проекта предельно допустимых выбросов.

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Сообщается, что по представлению прокуратуры фирма устранила нарушения и привлекла двух сотрудников к дисциплинарной ответственности. За нарушения природоохранного законодательства фирму «Академстрой» оштрафовали на 20 тыс. рублей, а его директора — на 2 тыс. рублей. В самой компании комментировать случившееся отказались, сославшись на отсутствие уполномоченных лиц.

Напомним, жители Академгородка не раз жаловались на строителей. В апреле из-за их действий происходили коммунальные аварии — отключения электричества и горячей воды.