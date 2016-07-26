На востоке Красноярского края в ДТП травмировались двое детей

На трассе в Нижнеингашском районе из-за неправильного обгона столкнулись три автомобиля, двое детей пострадало, сообщили 27 июня в пресс-службе ГИБДД.

Сегодня днем на 1157 км автодороги М-53 при обгоне медленной уборочной техники Toyota Corolla выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Voxy. После этого в Voxy врезался ехавший сзади нее Ford Mondeo. Травмы получили водители двух автомобилей Toyota, а также два ребенка — девочка 17 лет и 8-летний мальчик, которые ехали в Voxy.

«Благодаря тому, что дети были пристегнуты согласно требованиям безопасности, серьезных травм удалось избежать», — отметили в пресс-службе.

Дорожным полицейским предстоит установить все обстоятельства происшествия.