В Красноярском крае перевернулся автобус с 14 пассажирами

ДТП с рейсовым автобусом произошло сегодня утром в Ачинском районе, сообщили 28 июня в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Авария произошла сегодня утром на выезде из Ачинска — рейсовый микроавтобус Iveco Daily, который следовал из Шарыпово в Красноярск, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе в этот момент находилось 14 человек. По данным очевидцев, все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.

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«По предварительным данным, никто не пострадал, двое получили ушибы», — отметили в пресс-службе ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент работают на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время полицейские проведут проверку в отношении перевозчика, который организовал движение по данному маршруту. Пассажиры перевернувшегося автобуса уже уехали на другом транспорте к месту назначения.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: