СибГУ им. М. Ф. Решетнева открывает перед абитуриентами новые возможности для обучения

В СибГУ им. М. Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — продолжается приемная кампания. Центр компетенций в области инженерно-технического образования открывает перед поступающими новые возможности для обучения, занятия наукой и будущего трудоустройства в своем регионе. Вуз во взаимодействии с базовыми предприятиями и институтами СО РАН готовит инженерные кадры для высокотехнологичных отраслей промышленности и экономики России. Также в университете ведется профильная подготовка кадровых офицеров в Учебном военном центре.

«Университет предоставляет своим студентам все возможное для полноценного личностного развития и профессионального роста. В нашем вузе обучение основано на передовых технология управления, эффективных моделях инженерной деятельности и проектных формах работы», — отметил ректор СибГУ им. М. Ф. Решетнева Игорь Ковалев.

В университете придерживаются традиции интегрированного обучения студентов. На многих специальностях теоретическая подготовка проходит вместе с трудовой деятельностью по избранной специальности на базовых предприятиях. С первого курса студенты могут заключить договоры с предприятиями, получать ежемесячно дополнительную стипендию, а после окончания вуза иметь гарантированное место работы по специальности.

Студенты, обучающиеся в Учебном военном центре СибГУ им. М. Ф. Решетнева, получают дополнительное денежное пособие в размере от 150% до 400% базовой стипендии студента ежемесячно, а по окончании вуза становятся офицерами Ракетных войск стратегического назначения.

Подать документы для поступления в первый опорный вуз края может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в приемную комиссию университета. Правобережная площадка расположена по адресу: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, корпус «Л», ауд. 101, тел.: (391) 262-95-96, 291-91-75. Левобережная площадка: пр. Мира, 82, ауд. 1-13, тел.: (391) 266-04-14, 227-36-32.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте университета www.sibsau.ru и на сайте приемной комиссии www.abiturient.sibsau.ru.

Опорный университет — это масштабный проект министерства образования и науки России, правительства региона по повышению уровня подготовки высококвалифицированных кадров для реализации потенциала Красноярского края в космической отрасли и развития высокотехнологичных производств на территории региона.