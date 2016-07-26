На Енисее сел на мель теплоход с баржами

Красноярская транспортная прокуратура разбирается в происшествии с теплоходом на Енисее, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Вчера ночью около поселка Бор, при выходе из Осиновского порога, на мель сел теплоход «Капитан Колыгаев» с двумя баржами. Как пояснили в прокуратуре, по предварительным данным, произошло это из-за разрыва тросов. На судне находилось десять членов судовой команды.

«В результате транспортного происшествия пострадавшие отсутствуют, розлива горюче-смазочных материалов не допущено, помех судоходству не создано. В настоящее время силами судовладельца баржи сняты с мели», — пояснили в прокуратуре.

Надзорное ведомство должно установить, соблюдались ли экипажем и владельцем судна, Енисейским речным пароходством, все правила безопасности плавания.