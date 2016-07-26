На победу во всероссийском конкурсе «Директор школы» претендуют красноярцы

На победу во всероссийском конкурсе «Директор школы» претендуют три руководителя красноярских общеобразовательных учреждений.

В текущем году лучшего директора России выберут в восьмой раз. Заявки на участие в конкурсе подали 304 руководителя из более чем 60 регионов страны. Тема конкурса — «Российская школа: векторы успеха», первое конкурсное испытание — написание эссе на тему «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии». До второго этапа допущено только 80 человек. Трое из них — директора красноярских школ: Юлия Бушланова, директор школы № 148; Алексей Лапков, директор лицея № 6 «Перспектива»; Алексей Шушеначев, директор школы № 8 «Созидание».

Участие в конкурсах способствует профессиональному росту педагогов и руководителей учреждений, повышает престиж работы в сфере образования, дает возможность познакомиться с опытом коллег.

«Наши педагоги не раз доказывали свое мастерство, удостаивались звания лучших представителей профессионального сообщества страны», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

В разные годы победителями и финалистами всероссийских конкурсов становились учителя красноярских гимназий № 1 и 16, лицея № 11. Лучший воспитатель 2014 года Ольга Петрова вошла в десятку сильнейших педагогов дошкольного образования России. В рамках участия в конкурсе «Учитель года России — 2016» учитель биологии гимназии № 1 Владислав Галимов вошёл в число 15 лучших педагогов страны, а руководитель школы № 151 Татьяна Дебелова в прошлом году стала победителем конкурса «Директор школы».