Поиски пропавшего подростка в Тюхтетском районе привели к уголовному делу

Следователи возбудили уголовное дело о возможном убийстве пропавшего в Тюхтетском районе подростка, сообщили 28 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, с 24 июня в Красноярском крае ищут 15-летнего мальчика, который уехал из села Двинка в деревню Оскаровка на велосипеде, но домой не добрался. Позднее появилась информация о том, что парень спрашивал у жителей деревни про объездную дорогу, которая идет через тайгу.

Сегодня появились сообщения о том, что ребенок нашелся живым, но в полиции и волонтерской организации "Поиск пропавших детей - Красноярск" эту информацию опровергли, пояснив, что поиски продолжаются. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ.