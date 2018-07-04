Пропавшего неделю назад 15-летнего мальчика нашли мертвым

Пропавшего в Тюхтетском районе Красноярского края подростка нашли мертвым накануне вечером. Велосипеда, на котором он передвигался, рядом с телом не было.

Напомним, 15-летний школьник пропал 24 июня — он уехал из села Двинка в деревню Оскаровка на велосипеде, но домой не добрался. Местные жители рассказали, что мальчик спрашивал у них про объездную дорогу, которая идет через тайгу. Там его и нашли вечером 3 июля. По данным пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, тело обнаружили в 300 метрах от реки Четь в Тюхтетском районе.

Как рассказали Newslab.ru следователи, в настоящее время личность найденного не установлена, как и точная причина смерти. «Но мы предполагаем, что это тот самый мальчик, которого искали все это время», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по краю Ольга Шаманская. На сегодняшний день назначено опознание тела подростка родственниками.

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На теле подростка имеются следы нападения диких животных. Но еще предстоит установить, стали ли они причиной гибели или же были причинены посмертно. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство). Следователи рассматривают несколько версий случившегося, включая несчастный случай.

Известно, что мальчик состоял на учете в полиции. Ранее он уже уходил из дома, но всегда сам возвращался. Поэтому родители не обращались в правоохранительные органы.