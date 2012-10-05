Пропавшего в Тюхтетском районе подростка ищут больше 250 человек (видео)

Больше 100 полицейских и 150 волонтеров прочесывают лес в Тюхтетском районе Красноярского края, где пропал 15-летний подросток, сообщили 27 июня в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Напомним, с 24 июня в Тюхтетском районе идут поиски 15-летнего подростка, который уехал из своей деревни на велосипеде и пропал. В полиции пояснили, что направлялся он из села Двинка в деревню Оскаровка. Сейчас лес между ними прочесывают полицейские, спасатели и волонтеры — всего около 250 человек. На месте работают кинологи с собаками, а с воздуха лес осматривают сотрудники Росгвардии, использующие беспилотники и вертолеты.

Удалось установить, что несколько дней назад похожего по описанию мальчика видел местный житель. Подросток спросил у мужчины направление движения и скрылся в лесу на велосипеде.

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«Задача поисковиков осложняется тем, что некоторые участки местности достаточно заболочены, лесной массив пересекает таёжная река», — отметили в пресс-службе. Руководит поисками заместитель начальника полиции ГУ МВД России по краю Юрий Якушев.

Полицейские отрабатывают все возможные варианты нахождения подростка, проверяют места, где может находиться ребенок, устанавливают круг его общения, опрашивают родственников и друзей.