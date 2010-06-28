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С 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию для жителей Красноярского края
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С 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию для жителей Красноярского края

28 июня 14:00
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«Красноярскэнергосбыт» напоминает, что с 1 июля изменится стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему потребителей. В августе жители региона получат первые квитанции, рассчитанные с учетом новых тарифов.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий установлены приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 20.12.2016 г. №644-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ПАО «Красноярскэнергосбыт».

С 1 июля действуют следующие одноставочные тарифы:

Категория населения

Единица измерения

В пределах социальной нормы

Сверх социальной нормы

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

руб./кВт*ч

1,66

2,65

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

руб./кВт*ч

1,66

2,65

Для остальных категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей

руб./кВт*ч

2,37

3,78


Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток. Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте «Красноярскэнергосбыта» в разделе «Тарифы».

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