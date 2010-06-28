С 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию для жителей Красноярского края

«Красноярскэнергосбыт» напоминает, что с 1 июля изменится стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему потребителей. В августе жители региона получат первые квитанции, рассчитанные с учетом новых тарифов.
Тарифы для населения и приравненных к нему категорий установлены приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 20.12.2016 г. №644-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ПАО «Красноярскэнергосбыт».
С 1 июля действуют следующие одноставочные тарифы:
|
Категория населения
|
Единица измерения
|
В пределах социальной нормы
|
Сверх социальной нормы
|
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
|
руб./кВт*ч
|
1,66
|
2,65
|
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
|
руб./кВт*ч
|
1,66
|
2,65
|
Для остальных категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей
|
руб./кВт*ч
|
2,37
|
3,78
Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток. Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте «Красноярскэнергосбыта» в разделе «Тарифы».