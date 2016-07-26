Железногорск планирует создать единый тепловой узел с Сосновоборском

Администрация Железногорска приступила к обсуждению единого теплового узла Железногорск-Сосновоборск, который объединит схемы теплоснабжения двух городов. Об этом сообщил Советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко.

Он рассказал, что историей, которую опубликовал Newslab.ru, заинтересовались другие СМИ, и мэрия среагировала довольно быстро. В администрации состоялось совещание, посвященное реорганизации схем управления энергоресурсами и обеспечению надежности теплоснабжения. По результатам была создана рабочая группа, в которую вошли руководители Гортеплоэнерго, Городской управляющей компании, основных градообразующих предприятий — Горно-химического комбината и ИСС Решетнева, а также представители АО «КРАСЭКО». Рабочей группе предстоит за июнь подготовить план конкретных мероприятий по объединению всех тепловых активов в городе и оптимизации управления ими.

«Сегодня железногорцы защищены от роста тарифов субсидией и краевого бюджета. А бизнес сильно страдает. В нашем климате приходится тратить огромные суммы на отопление зданий. „КРАСЭКО“ удалось снизить тариф на теплоисточнике на 22%. Если мы сможем не только „заморозить“ тариф на этом уровне, но и продолжить снижение — это будет большой плюс для развития бизнеса в городе», — отметил Матюшенко.

По мнению Советника губернатора, снижение тарифов на теплоэнергию, которое произойдет в результате создания теплового узла, положительно отразится и на резидентах Железногорского промпарка. Если предприниматели смогут сэкономить на отоплении, то конечные потребители станут меньше платить за продукцию.

«Работа, которую начала администрация Железногорска вместе с „КРАСЭКО“, безусловно, даст положительный эффект. В ходе оптимизации схем теплоснабжения будут выведены дорогостоящие в обслуживании теплоисточники, будет дан новый толчок к развитию железногорской ТЭЦ. К ней подключат все малые поселки под Железногорском, а в будущем в эту цепочку войдет Сосновоборск. Надеюсь, что такой опыт будет полезен и другим территориям края, имеющим сложности с теплоснабжением», — заключил Анатолий Матюшенко.