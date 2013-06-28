Красноярцев призвали жаловаться на стихийные дачные свалки

Жителей Октябрьского района призвали сообщать о несанкционированных свалках в администрацию. Как отметили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время специалисты несколько раз в неделю проводят рейды. Чаще всего свалки появляются в частном секторе, а летом захламленными оказываются обочины дорог, ведущие к дачным участкам. Во время дачного сезона жителей информируют о порядке сбора и утилизации бытовых отходов.

Согласно действующему законодательству, обязанность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в частном секторе возложена на собственников. Жители обязаны заключать договоры на вывоз мусора либо самостоятельно доставлять отходы на полигон. На территории города существует достаточное количество подрядных организаций, готовых вывозить мусор.

​В микрорайонах Бугач, Таймыр и в районе улицы Цимлянская появились объявления о привлечении к ответственности нарушителей правил благоустройства. Кроме того, жителям вручили более 500 памяток, в которых изложен алгоритм действий на тот случай, если они стали свидетелями захламления территории.

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«Зачастую несанкционированные свалки повторно появляются в тех местах, которые мы уже неоднократно очищали от мусора. Ситуация усугубляется с началом дачного сезона, выявить и привлечь к ответственности виновников появления свалок достаточно сложно», — заявил руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин, отметив, что красноярцы могут активно фиксировать факты нарушения правил благоустройства. Благодаря неравнодушным гражданам власти смогут штрафовать нарушителей и корректировать обстановку в районе.

Напомним, согласно статье 5.1. Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» за захламление городских территорий предусмотрен административный штраф в размере до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Сообщать о нарушениях жители могут в районную администрацию по тел. (391) 247-01-10