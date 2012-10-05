Минтранспорта заверило депутатов ЗС о сохранении объемов перевозок после акционирования «КрасАвиа»

Депутаты Законодательного Собрания обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон края «О прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Глава агентства по управлению государственным имуществом края Андрей Самохин предложил включить в перечень приватизируемых государственные предприятия «КрасАвиа», «Черемшанка» и включить в хозяйственный оборот неиспользуемое здание по адресу ул. Карла Маркса, 134. Также предлагалось исключить из прогнозного плана приватизации помещения, расположенные Корпусе винной монополии, поскольку поступило предложение главы Минусинска передать имущество в муниципальную собственность города. Это необходимо для работы комплекса бывшего завода ОАО «Минал».

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Заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев поинтересовался, как будет справляться с убытками «Черемшанка» после того, как произойдет передача ей нерентабельного аэродромного хозяйства, находящегося на балансе «КрасАвиа». Также парламентарий спросил о сроках передачи этого имущества и возможном сокращении перевозок «КрасАвиа» после акционирования.

Представитель министерства транспорта заверил, что авиакомпания останется социально ориентированным предприятием и будет выполнять рейсы по прежним маршрутам. Что касается передачи аэродромного хозяйства «Черемшанке», то процедуры завершатся осенью.

Сейчас «КрасАвиа» несет финансовые потери от эксплуатации аэропортов — порядка 137 млн рублей. Годовая прибыль «Черемшанки» на сегодня составляет около 60 млн рублей. Если учесть субсидии в 120 млн рублей, которые направляются на поддержание аэропортовой деятельности в крае, то предприятие в любом случае останется в плюсе.

По итогам обсуждения было решено вынести законопроект на сессию.