Летом красноярцам предложат улететь в Шушенское

В Красноярском крае возобновили перевозки туристов в Шушенское, сообщили 10 мая в пресс-службе авиакомпании-перевозчика.

Улететь в поселок на юге края и обратно можно будет летом — с 15 мая по 11 сентября. Самолеты L-410 будут летать 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Так как маршрут субсидируется из краевого бюджета в рамках поддержки перевозок внутри края, стоимость полета для одного человека, без учета сборов, составит от 1 800 рублей в одну сторону. Из Красноярска самолет будет вылетать в 14:00, а из Шушенского — в 16:00. Время полета составит 1 час 20 минут.

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«Сезонное летнее направление авиакомпанией было открыто в 2016 году и оказалось востребованным среди жителей Красноярска и Красноярского края. Так, в прошлом году средняя загрузка воздушных судов на этом маршруте составила 68 %, мы рассчитываем, что в 2017 году направление внутреннего туризма получит новое развитие и желающих посетить юг Красноярского края будет еще больше», — отметил генеральный директор «КрасАвиа» Валерий Мордань.