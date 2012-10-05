«Первый шаг к конкуренции»: краевую авиакомпанию превращают в акционерное общество

Краевое предприятие «КрасАвиа» планируют исключить из списка социально значимых учреждений региона. Такую инициативу поддержали депутаты Законодательного Собрания, обсуждая акционирование авиакомпании. Окончательное решение по этому вопросу народные избранники намерены принять на ближайшей сессии.

Министр транспорта края Сергей Еремин докладывая о ситуации, напомнил депутатам, что вступившие в силу изменения федерального законодательства обязали все государственные предприятия осуществлять закупочные процедуры по нормам ФЗ-44. Это ставит «КрасАвиа» в неравные условия с другими участниками рынка, которые «вольны в своем выборе деловых партнеров». При этом доля коммерческих перевозок предприятия приносит ему порядка 75 % всех доходов. И если сейчас ничего не предпринять, то она может существенно снизиться.

«На формирование контрактов уходит минимум два месяца, и в таких условиях выполнять быстрые авиационные работы просто невозможно», — посетовал министр, предложив в качестве решения проблемы провести акционирование предприятия, что поможет снять ограничения на рынке.

При этом за краем предлагается сохранить полный пакет акций. Но первым этапом должно стать исключение «КрасАвиа» из списка социально значимых предприятий региона. Правительство подготовило для этого соответствующий законопроект.

«Когда мы обсуждали акционирование ГПКК „Губернские аптеки“, было понятно, что там много лотов, и это необходимо делать. А какие изменения ожидаются в сфере закупок у авиапредприятия?» — спросила депутат Вера Оськина. Сергей Еремин ответил, что ситуация аналогична «Губернским аптекам». Единственное отличие заключается в ассортименте услуг (поставка топлива и запчастей, ремонт двигателей, обслуживание и прочая номенклатура, насчитывающая около двух тысяч наименований).

«Все сделки свыше 5 млн рублей подлежат согласованию с отраслевым министерством и агентством госзаказа, — пояснил министр. — Даже если мы оперативно принимаем решения, то на это нужно от двух недель до одного месяца. Затем формируется график размещения заказа, на что уходит 10 дней, плюс еще 40 дней. А какой заказчик будет ждать? Мы опасаемся, что с „КрасАвиа“ в итоге никто не будет работать».

Депутаты также уточнили у докладчика, планирует ли правительство края после акционирования вновь включить предприятия в список социально значимых учреждений региона. Сергей Еремин пояснил, что если это будет необходимо для больших социальных гарантий, то такое решение будет принято. Субсидирование же региональных перевозок по-прежнему остается.

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Парламентарий Владимир Демидов также подчеркнул, что с логикой министерства транспорта профильный комитет согласен. Однако, возможно, необходимо найти делового партнера по аналогии с той ситуацией, что произошла с аэропортом Емельяново. Напомним, контрольный пакет акций этого предприятия продали частному инвестору.

«Сегодня это первый шаг. Надо, чтобы наше предприятие находилось в конкурентной среде», — подытожил свое выступление депутат. Сергей Еремин выразил согласие с такой позицией и заметил, что уже сейчас есть такая идеология: авиационную и аэродромную деятельность необходимо развести, чтобы дать возможность компании развиваться, а не покрывать издержки на содержание аэропортов за счет коммерческих перевозок.

Депутаты также спросили министра и о том, почему тема акционирования возникла только сейчас и почему предприятие решено преобразовать в публичное, в то время как «Губернские аптеки» преобразованы в непубличное. Сергей Еремин ответил, что время нужно было для детальной проработки вопроса. Что же касается формы акционирования, то пожелания депутатов будут учтены.

«При переходе из госпредприятия в акционерное общество меняются цели. Если раньше во главе угла была соцуслуга, то теперь это прибыль, — подвел итоги дискуссии вице-спикер краевого парламента, председатель комитета Дмитрий Свиридов. — Понятно, что контроль должен оставаться. Предложение депутатов возвратить предприятие в список социально значимых сохранит за нами возможность влиять на формирование управляющих органов и отслеживать исполнение социальных функций. Этот вопрос не очень простой для края, а наша рука на пульсе должна быть всегда».

По итогам обсуждения члены комитета рекомендовали сессии одобрить соответствующие изменения в постановлении Законодательного Собрания «О перечне социально значимых краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой собственности».