Убытки малых аэропортов края покроют за счет «Черемшанки»

Убыточные аэропорты Красноярского края, сейчас находящиеся в ведении авиакомпании «КрасАвиа», передадут авиапредприятию «Черемшанка». Об этом рассказал глава агентства по управлению государственным имуществом края Андрей Самохин.

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Как пояснили в министерстве транспорта, речь идет об аэропортовых комплексах Хатанги, Туры, Байкита, Ванавары и Енисейска. Вслед за производственными активами в «Черемшанку» перейдут и персонал этих портов.

«Это делается для того, чтобы освободить «КрасАвиа» от непрофильной деятельности по управлению аэропортами, - говорят в краевом Министерстве транспорта, - передав эти активы специализированному предприятию, каковым является «Черемшанка».

Однако есть и еще одна причина. Дело в том, что в 2016 году убытки «КрасАвиа» от эксплуатации аэропортов составили порядка 137 млн рублей, для компенсации которых в бюджете предусмотрена субсидия лишь в 120 млн.

«Выделенных в качестве компенсации средств недостаточно для проведения реновации основных фондов обозначенных аэропортов, - признают в минтрансе, - эту задачу и будет выполнять «Черемшанка» за счет собственных средств».

Добавим, что прибыль «Черемшанки» в 2016 году составила около 60 млн рублей.