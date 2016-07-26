Депутаты ЗС обсудили размер выплат победителям Универсиады

28 июня на заседании комиссии по подготовке к проведению к Универсиаде-2019 министр спорта края Сергей Алексеев заявил, что ведомство подготовило ряд предложений о внесении изменений в Закон «О физической культуре и спорте в Красноярском крае». Предлагается закрепить выплаты победителям и призерам Студенческих игр. За победу — 50 тыс. рублей, за второе место — 45 тыс., за третье — 40 тыс. рублей.

Расчетная дополнительная потребность государственной поддержки победителям и призерам всемирных игр, а также их тренерам составит 2 млн рублей (раз в два года). На заседании было отмечено, что речь идет не только о вознаграждении за успешное выступление на Универсиаде-2019.

Депутат Егор Васильев отметил, что 2 млн рублей — это не принципиальная нагрузка на краевой бюджет, независимо от финансовой ситуации, которая сложится в будущем. Члены комиссии поддержали инициативу министерства спорта.

Парламентарии также рассмотрели проект постановления Законодательного Собрания «О предложениях правительству Красноярского края и администрации города Красноярска по вопросу реализации мер компенсационного характера в связи со сносом зеленых насаждений на земельных участках, предоставленных для строительства и реконструкции объектов Универсиады».

Как отметил председатель комиссии Павел Ростовцев, в документе указываются два ключевых момента: финансовая и правовая составляющая. В проекте постановления говорится, что необходимо вырубить деревьев и кустарников под объекты Универсиады. Но, учитывая недостаточность озеленения в городе и неблагоприятную экологическую обстановку, приняты меры по охране зеленых насаждений. Например, будут компенсационные посадки в соотношении к утраченным зеленым насаждениям не менее чем 2 к 1. По данным департамента городского хозяйства администрации города Красноярска, в этом году в Красноярске необходимо высадить 54 690 зеленых насаждений, в 2018 году — 8330.

Но краевые учреждения — заказчики строительства и реконструкции отдельных объектов Универсиады — указывают на недостаточность финансирования для компенсационных посадок либо оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений. В связи с этим депутаты намерены предложить правительству края оценить необходимость выделения этим госучреждениям дополнительных средств до 2020 года.

Все эти предложения будут рассмотрены на сессии Законодательного Собрания 29 июня.