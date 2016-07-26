Производители молочной продукции Красноярского края выходят на зарубежные рынки сбыта

Руководители десяти крупнейших предприятий-производителей молочной продукции в Красноярском крае приняли участие в совещании по развитию молочной отрасли в регионе. Провел совещание губернатор Виктор Толоконский.

Участники встречи обсудили меры, которые позволят увеличить объемы переработки молока, рассказали о планах по модернизации производств, строительстве новых мощностей, расширении ассортимента продукции, особенностях транспортной логистики.

Сейчас предприятия ищут новые рынки сбыта, в том числе за рубежом. Постепенно увеличивается доля экспорта. Главы компаний отметили, что для них важны кооперационные связи. Помимо увеличения каналов продвижения местных товаров, это позволит бороться с фальсификатом.

Губернатор поручил министру сельского хозяйства края Леониду Шорохову подготовить предложения о дополнительных мерах господдержки переработки молока и развития молочных производств. По его словам, рост переработки мяса и молока является стратегической задачей для сельской экономики края. У молочной отрасли есть резервы и у внутреннего рынка, и возможности для экспорта переработанного молока в другие российские регионы.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по краю, в прошлом году объем производства сырого молока в хозяйствах составил 733,5 тыс. тонн. Объем переработанного молока — около 435 тыс. тонн. Готовую молочную продукцию в крае выпускают 46 предприятий. Действующие мощности пищевой промышленности края способны перерабатывать более 850 тыс. тонн сырого молока в год.