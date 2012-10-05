Красноярские аграрии представили свои достижения гостям из Томской области

Красноярский край посетила делегация из Томской области во главе с начальником департамента социально-экономического развития села Ириной Черданцевой. Целью визита, приуроченного ко Дню поля, стал обмен опытом.

Гости побывали в наиболее передовых предприятиях края. Первым стал «Назаровоагроанаб», доля продукции которого на рынке сельхозтехники в крае занимает 70%. Затем — крупнейшее хозяйство региона ЗАО «Назаровское». Здесь прошло пленарное заседание, посвященное развитию АПК. Руководитель предприятия Валерий Исаев рассказал, что особое внимание уделяется техническому перевооружению и повышению плодородия почв. В 2016 году средняя урожайность зерновых в «Назаровском» достигла 43,7 ц/га. В результате, с площади в 34,8 тыс. гектаров было намолочено 152,2 тысячи тонн в весе после доработки. Для сравнения: объем всего собранного в Томской области зерна в 2016 году составил 300 тыс. тонн.

Также томичи узнали об опыте создания в назаровской школе агарных классов, выпускники которых без экзаменов поступают в аграрные образовательные учреждения края. Большинство из них затем возвращаются работать в Назаровский район.

В АО «Солгон» Ужурского района гости осмотрели животноводческий комплекс беспривязного содержания на 1000 голов дойного стада и площадку по выращиванию ремонтных телок. Директор предприятия Борис Мельниченко раскрыл секреты организации рабочего процесса, который позволяет хозяйству добиваться высоких для Сибири результатов в животноводстве и растениеводстве.

Благодаря экономической дисциплине, рентабельность сельхозпроизводства в хозяйстве в 2016 году достигла 17,1% (без учета субсидий). Полученную прибыль «Солгон» направляет в том числе, на создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры сел. Только за последние 10 лет на это было потрачено порядка 650 млн рублей — построена начальная школа, детский спортивный центр и крытый каток.

В «Михайловском» Курагинского района гости узнали об особенностях ведения семеноводства и производства элитных семян зерновых и кормовых культур, а также получили рекомендации ученых по особенностям использования сортов культур, возделываемых в Томской области.

Визит завершился посещением Ачинского молочного завода, принадлежащего ЗАО «Назаровское», где делегации были продемонстрированы розлив и фасовка молочных продуктов. Большое впечатление на гостей произвела разработанная в крае система земледелия на ландшафтной основе. При использовании этой системы на полях, где потенциал плодородия не превышает 15 ц/га, за счет агротехнических приемов удается получить по 24 ц/га и выше.

«Благодаря грамотному хозяйствованию наши аграрии являются абсолютными лидерами от Урала до Тихого океана по урожайности зерновых, — отметил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов. — В прошлом году был получен один из лучших результатов за всю новейшую историю края — 22,5 ц/га в весе после доработки».

По словам Ирины Черданцевой, Красноярский край далеко шагнул в вопросах рационального и научно-обоснованного земледелия, технологической обеспеченности и экономической эффективности сельского хозяйства.