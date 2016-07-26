Почти на сутки задерживается самолет с красноярскими туристами из Китая

Из-за технической неисправности самолет из китайского города Санья задержали больше, чем на 20 часов.

Рейс 9882, который вчера, 28 июня, в 22:15 должен был вылететь из Саньи в Красноярск до сих пор не покинул Китай. Как рассказал Newslab.ru один из туристов, пассажиров посадили в самолет, но через 15 минут командир объявил, что полет отменяется из-за технической неисправности. «Привезли обратно в зал, покормили, а через 3 часа увезли в отель. Утром должны сказать, какие перспективы, но вроде до обеда четверга можно загорать», — пояснил красноярец. На борту Boeing-757-200 около 230 человек.

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В пресс-службе аэропорта «Емельяново» сообщили, что чартерный рейс компании iFly задерживается, предположительно, до 17:30. По данным онлайн-табло самой авиакомпании, самолет приземлится в Красноярске сегодня не ранее 21:30 местного времени.

Стоит отметить, что из 16 рейсов, запланированных авиакомпанией на сегодняшний день, лишь 7 выполнены по расписанию. В официальной группе авиакомпании ВКонтакте туристы жалуются, что задержки рейсов для iFly не редкость.