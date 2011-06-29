Скончался бывший солист «Иванушек International»

29 июня в Москве скончался экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Об этом сообщила возлюбленная певца Александра Куцевол.
Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой. #олегяковлев #моялюбовь #прощай
Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Июн 28 2017 в 10:22 PDT
28 июня артист был госпитализирован в тяжелом состоянии, впоследствии попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония», сообщила журналистам Александра.
Отметил, что в группе «Иванушки International» Олег Яковлев выступал 15 лет, позже он начал сольную карьеру.
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