Скончался бывший солист «Иванушек International»

29 июня в Москве скончался экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Об этом сообщила возлюбленная певца Александра Куцевол.

28 июня артист был госпитализирован в тяжелом состоянии, впоследствии попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония», сообщила журналистам Александра.

Отметил, что в группе «Иванушки International» Олег Яковлев выступал 15 лет, позже он начал сольную карьеру.