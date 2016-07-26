Усс: «На фоне других регионов Красноярский край прочно стоит на ногах»

В перерыве восьмого заседания III сессии Законодательного Собрания спикер краевого парламента Александр Усс встретился с журналистами и подвел итоги парламентского сезона. По его словам, в сравнении с другими сибирскими регионами и страной в целом, Красноярский край «прочно стоит на ногах».

«В крае практически нет падения индекса промышленного производства, достаточно высокая инвестиционная активность — более 400 млрд рублей вложено в развитие экономики, что составляет более 30% всех инвестиций в Сибири. Но это не сказывается напрямую на жизненном уровне населения. Более того, доходы жителей края с учетом реальной покупательской способности людей, к сожалению, упали на 2–3%, мы не должны это скрывать», — пояснил спикер.

Усс рассказал, что в парламентском сезоне было две наиболее актуальные темы — экология, а точнее ее плохое состояние, и ЖКХ. «Даже сам факт того, что министр, который должен отвечать за экологический комплекс вопросов, у нас будет назначен „вот-вот“, говорит о многом. Думаю, что заминка с таким кадровым решением в значительной степени тормозила работу в этой сфере. Ожидаем, что на следующей сессии мы вновь возьмемся за контроль над исполнением резолюции, принятой по итогам проходивших весной прошлого года публичных слушаний об экологической ситуации и мерах по ее улучшению. Если будет необходимо, мы готовы вести крайне жесткий разговор с правительством по этому поводу вплоть до кадровых предложений», — заверил Александр Усс.

Что касается второй темы, то, по словам Усса, приход на рынок СГК был излишне «бизнесовым», без учета интересов красноярцев. «Поэтому весь прошлый год был посвящен в Законодательном Собрании смещению этих акцентов. Не бизнес, не СГК отвечают за жилищно-коммунальные дела — они должны выполнять только сервисные функции. За это должна отвечать краевая и муниципальная власть. И все принципиальные решения должны согласовываться с властью и самими людьми, а не проводиться в жизнь волей бизнес-структур», — заключил Усс.