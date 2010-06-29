Депутаты негативно оценили итоги работы правительства края

На очередной сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты от партии ЛДПР негативно оценили работу региональных чиновников в прошедшем году. Об этом во время обсуждения доклада председателя краевого правительства Виктора Томенко от имени фракции заявил Александр Глисков.

Материалы по теме Виктор Томенко отчитался перед депутатами ЗС о работе правительства за прошлый год

«Несмотря на радужные интонации доклада, ситуация в крае сложная,—заявил парламентарий,—у нас серьезные проблемы с управлением региона: многие чиновники не выполняют своих функций».

В частности, он привел пример министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Александра Цыкалова, который, по словам Глискова, настолько запустил алкогольный рынок региона, что на нем снова процветает привозной контрафакт, а местные предприятия как не работали, так и не работают. И это лишь одна из многих проблем.

«В связи с этим фракция сегодня голосует против принятия отчета правительства, — сказал депутат, — а осенью будет выражать недоверие краевым чиновникам».

Добавим, в 2016 году в экономику края за 2016 год поступило 419 млрд рублей инвестиций. Однако объем промышленного производства региона при этом снизился на 1,5%.