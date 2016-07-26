За гибель воспитанника социального приюта ответит воспитатель

Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя социального центра «Росток», сообщили 29 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, 21 июня в полицию с заявлением о самовольном уходе 14-летнего подростка из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток» обратились его сотрудники. Мальчика объявили в розыск, а через 2 дня нашли в озере на острове Татышев.

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Следователи установили, что воспитатель нарушила приказ руководителя и привезла воспитанников купаться. Не заметив что мальчик утонул, женщина с остальными детьми вернулась в «Росток», а потом заявила о побеге без упоминания о поездке на остров.

Следователи сообщили, что в происшествии дальше будут разбираться в рамках уголовного дела. Его возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас следователи изучают должные инструкции сотрудников центра и устанавливают лиц, ответственных за безопасность, жизнь и здоровье воспитанников.