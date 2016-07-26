Сбежавшего из социального приюта подростка нашли мертвым

13-летнего подростка, который накануне сбежал из красноярского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток», нашли утонувшим. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Материалы по теме «Их не смогли даже опознать»: самые громкие пропажи детей в Красноярске (18+) Сгоревшие мальчики, Малькова и замерзший лыжник

Напомним, мать и отца мальчика лишили родительских прав, поэтому он и оказался в социальном центре. Подросток неоднократно убегал оттуда. Накануне его снова объявили в розыск, но на этот раз побег закончился трагедией.

Сегодня волонтеры и полицейские сообщили, что школьника нашли мертвым на красноярском острове Татышев. Предположительно, он утонул. Обстоятельства его гибели не уточняются. В настоящее время полицейские ведут проверку по данному факту.