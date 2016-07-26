Убившие таксиста подростки-разбойники отправятся в колонию

За 15 преступлений, среди которых убийство человека, разбойные нападения и грабежи, трое красноярских подростков получили значительные сроки, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Материалы по теме Трое красноярцев убили таксиста и сожгли его автомобиль

Напомним, 23 мая прошлого года на ул. Затонская нашли тело 40-летнего таксиста, а на соседней улице обнаружили его автомобиль. По подозрению в совершении преступлении полицейские задержали трех подростков. В ходе следствия они признались не только в убийстве, но и в серии краж, разбойных нападений и угонах, которые совершали в Ленинском и Кировском районах краевого центра с апреля по май 2016 года. Следователи сумели доказать их вину в 15 преступлениях.

Сегодня в Красноярском краевом суде огласили решение по этому делу. 19-летний красноярец отправится в колонию строго режима на 15 лет. Его несовершеннолетние товарищи — одному из них 15 лет, а второму 16 — будут содержаться в воспитательной колонии в течение 6 лет. Пока приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время на то, чтобы его обжаловать.