Талисманом портала «Наш Красноярск» стал угрюмый лев с лопатой

Оргкомитет портала «Наш Красноярск» подвел итоги конкурса для дизайнеров, иллюстраторов и художников на создание концепта персонажа, который будет давать советы красноярцам по актуальным городским проблемам на интернет-ресурсе.

В конкурсе приняли участие более 20 горожан, которые представили на суд жюри супергероев, многочисленных медведей и львов. После долгих споров символом был выбран лев, напоминающий иллюстрированный вариант герба города. Теперь изображение героя можно будет увидеть в общественном транспорте, на информационных афишах, раздаточных материалах сайта и в социальных сетях.

Сейчас оргкомитет портала «Наш Красноярск» предлагает горожанам придумать персонажу имя. Свои варианты можно присылать на адрес электронной почты nashkrasnoyarsk24@mail.ru.

Портал «Наш Красноярск» — это современный сервис для активных красноярцев, которые хотят изменить город в лучшую сторону. Пройдя простую регистрацию на портале, каждый получает возможность отправлять заявления о нарушениях в следующих сферах: ремонт дорог; работа общественного транспорта; состояние остановочных пунктов; борьба с самовольно размещенными объявлениями; содержание улично-дорожной сети; содержание остановочных пунктов, пешеходных переходов, тротуаров и дорог.