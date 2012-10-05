Логотип и слоган края разработаны в обход закона

При проведении конкурса на выбор логотипа и слогана Красноярского края региональные власти нарушили антимонопольное законодательство. Это следует из заключения специальной комиссии регионального УФАС, которое есть в распоряжении Newslab.ru.

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По материалам ведомства, краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом искусств», которое и проводило конкурс, отказала в принятии двух заявок: компании «Остраух дизайн студия» и пары физических лиц. Причиной стало то, что в пакетах документов отсутствовала справка о проведенной экспертизе, подтверждающей уникальность логотипа.

Заключение же экспертизы на тождество и сходство, которое было у «Остраух дизайн студия», «Дом искусств» не устроило.

В краевом УФАС в этом усмотрели нарушение закона «О защите конкуренции» и возбудили дело. Теперь «Дом искусств» и «Остраух дизайн студия» снова встретятся уже на территории антимонопольщиков.

Напомним, конкурс на разработку бренда Красноярского края был объявлен еще 1 декабря 2015 года. Тогда чиновники из Министерства культуры планировали завершить все к середине 2016 года. Однако конкурс признали несостоявшимся по причине отклонения заявок всех участников.

Чуть позже работа над брендом была поручена московскому брендинговому агентству SmartHeart. Законность этого выбора и привлекла внимание антимонопольщиков.