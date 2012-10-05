Чинить выбоины на дорогах будут чиновники мэрии

Красноярский краевой суд признал департамент городского хозяйства администрации города виновным в плохом содержании дорог. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Этим решением судьи уже во второй раз поддержали прокурора Ленинского района, который в марте этого года подал сразу несколько исков к мэрии о халатном отношении к дорогам и их содержанию.

Основанием стали результаты совместной проверки состояния проезжей части, проведенной сотрудниками прокуратуры и ГИБДД, в ходе которых были выявлены многочисленные выбоины на улицах Тамбовской, Парковой, Московской и многих других.

Суд первой инстанции встал на сторону прокурора и обязал Департамент городского хозяйства Красноярска устранить все имеющиеся повреждения дорожного полотна.

«Они создают угрозу жизни и здоровью пешеходов и водителей транспортных средств, тем самым, нарушая права граждан на безопасные условия передвижения», - рассказали в суде.

Чиновники мэрии не согласились с таким решением и попытался оспорить его, переложив ответственность на муниципальное казенное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Однако краевые судьи встали на сторону своих коллег из Центрального суда, подтвердив что именно департамент горхозяйства отвечает за состояние дорог в пределах города, а значит его бездействие в плане устранения выбоин и других разрушений дорожного полотна незаконно.

Правда, с «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» ответственность не сняли, признав их также полноправными ответчиками по этому делу.