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Ремонт центральных улиц города начнут 1 июля
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В Красноярском крае

Ремонт центральных улиц города начнут 1 июля

23 июня 14:28
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На следующей неделе дорожная обстановка в центре города осложнится, пояснил 23 июня руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков.

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Уже со следующей недели в Красноярске стартует ремонт двух центральных улиц — пр. Мира и ул. Карла Маркса. «Подрядные организации уже определены, контракты с ними будут подписаны 26 июня. Работы начнутся в конце следующей недели», — сообщил сегодня руководитель департамента горхозяйства.

Улицы будут перекрывать с 1 июля во встречном направлении. Пр. Мира начнут ремонтировать от ул. Каратанова до ул. Парижской коммуны. На этом участке не только отремонтируют дорожное полотно, но и проложат ливневую канализацию — это займет больше двух недель. Всего, по словам Игоря Титенкова, проспект поделили на 5 участков, три из которых предстоит оснастить «ливневкой». Каждый из них будут закрывать не более, чем на 10 дней.

С 1 июля на пр. Мира закроют участок от ул. Каратанова до ул. Парижской Коммуны
Источник: yandex.ru/maps
На ул. Карла Маркса в этот же период начнется ремонт одной полосы от ул. Вокзальной до ул. Робеспьера
Источник: yandex.ru/maps

Ремонт ул. Карла Маркса будут вести по одной полосе, не перекрывая движение на улице полностью. Первым закроют участок от ул. Вокзальной и до ул. Робеспьера, а всего улицу разобьют на 6 участков.

Никаких изменений в уже опубликованную схему движения вносить не планируют. «Те транспортные потоки, квартальные кольца, которые мы создали, позволили если не избавиться, то, хотя бы, уменьшить те заторовые ситуации, которые есть у нас в городе», — отметил глава департамента.

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