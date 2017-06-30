Ученые объяснили причины частых сильных ветров в Сибири

Метеорологи Томского государственного университета рассказали о причинах частых шквалов в Сибири, которые нередко сопровождаются ливнями и градом. Напомним, в последнее время такие природные явления наблюдаются практически на всей территории СФО, включая Красноярский край и соседнюю Хакасию.

Сибиряки считают, что катаклизмы спровоцированы массовой вырубкой леса, но метеорологи говорят о другой причине — смене эпох переноса атмосферных масс, происходящей на Земле каждые 30-35 лет.

«Все в природе циклично, как и те погодные изменения, свидетелями которых мы являемся, — поясняет заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко. — Метеорологические наблюдения показывают, что в середине 1970-х — начале 1980-х скорость приземного ветра была выше. Последние три десятилетия мы наблюдали ее снижение. В период 1970-1990 годов средняя за год скорость ветра над нашим регионом составляла 2,5-3,5 м/с, а к 2015 году этот показатель снизился до 1,5-2 м/с. Такое уменьшение было замечено на всей территории Томской области, как, впрочем, и в других регионах Сибири».

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Условно говоря, теперь погода наверстывает упущенное. Сменилась циркуляционная эпоха — воздушные массы, которые формируются над мировым океаном, идут на территорию Сибири по другой траектории. Если ранее преобладал зональный перенос (в широтном направлении), теперь он уступил место меридиональной циркуляции (между низкими и высокими широтами), при котором случаются резкие контрасты температур соприкасающихся масс воздуха. Чем сильнее контраст, тем серьезнее последствия — гроза, ливень и шквалы — резкие порывы ветра с резким изменением направления и усилением на 8 м/с и более (до 25-28 м/с) в течение короткого времени.