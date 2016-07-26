Красноярцам предложили рассрочку по перерасчетам за тепло и горячую воду

Перерасчет, указанный в платежках за тепло и горячую воду, красноярцам предложили оплатить по месяцам.

«Жилфонд» принял участие в круглом столе «Перерасчеты оплаты за горячую воду и тепло: отвечаем на вопросы жителей». В обсуждении принимали участие представители министерства ЖКХ Красноярского края, контролирующие органы, служба строительного надзора и контроля Красноярского края, прокуратура, представители общественности, управляющие компании, в том числе ГУК «Жилфонд».

Евгений Жидков, начальник отдела надзора за соблюдением порядка начисления платы за коммунальные услуги Службы строительного надзора и контроля Красноярского края в ходе обсуждения пояснил: «Управляющая компания обязана сделать корректировку, в противном случае она не вернет деньги тем жителям, которые переплатили за услуги, и недополучит с тех, кто недоплатил потребив больше — это убытки УК. Помимо обязательной ежегодной корректировки. Перерасчёты также производятся при смене одной УК на другую. То есть, если дом меняет УК сейчас, то прежняя УК обязана будет закрыть все отношения с домом и сделать перерасчёт».

Отметим, красноярцы, которые не имеют возможности оплатить сразу всю сумму в квитанции, могут воспользоваться рассрочкой. Для этого им необходимо обратиться в свою управляющую компанию и составить индивидуальный график платежей по месяцам.

Напомним, что за отопление красноярцы платят равными долями в течение года, независимо от температуры батарей. Один раз в год, если дом оборудован общедомовым прибором учёта тепловой энергии, проводится корректировка. В то же время сказать, сколько реально гигакалорий тот или иной дом потратит на отопление, заранее, в начале года, невозможно. Поэтому для расчёта ежемесячных платежей за тепло берутся показатели общедомового прибора учёта тепла за год предыдущий. То есть в 2016 красноярцы платили по показателям 2015, в 2017 году — по среднемесячному 2016. Другого варианта расчёта за тепло закон не предполагает. Получается, что из года в год среднемесячный норматив за тепло меняется, причём как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от того, холодная или тёплая была зима, пояснили в «Жилфонде».

«Заранее знать „в плюс“ или „в минус“ будет следующий перерасчёт никто не может. Поскольку невозможно предугадать, какая будет зима 2017 года. Никто же не знал, что у нас в октябре будут 30-ти градусные морозы. Для примера, в ноябре 2015 ещё и снега не было», — добавил Евгений Гаврилов, начальник отдела по расчёту нормативов потребления КУ министерства строительства и ЖКХ Красноярского края.

Владимир Москаленко, руководитель группы договорных отношений с ресрсоснабжающими организациями ГУК «Жилфонд»: «Немаловажным фактором является дата смены домом управляющей компании. Если дом перешёл в „Жилфонд“ в октябре, то перерасчёт будет с доначислением, поскольку в расчёт попали зимние месяцы, когда приборы учёта фиксировали самое высокое потребление. Те, дома, которые перешли в мае увидели корректировку в минус, поскольку платили летом, когда отопления нет и прибор учёта показывал ноль. Это связано с методикой расчетов за отопление, когда красноярцы платят не по факту потребления тепла, а равными долями в течение всего года».

В случае, когда жителям непонятны цифры в платежках в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую организацию за разъяснениями. Это можно сделать личным визитом, либо получить консультацию по телефону горячей линии ГУК «Жилфонд» (391) 275-17-13.

Телефоны районных Дирекций ГУК «Жилфонд»:

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Левобережная (391) 273-08-34

Свердловская (391) 269-32-52

Октябрьская (391) 247-98-57

Правобережная (Кировский р-н) (391) 275-17-50

Правобережная (Ленинский р-н) (391) 273-01-07

Советская (391) 274-89-23, 274-89-24

Советская (мкрн. Солнечный) (391) 225-47-15

«За первое полугодие 2017 количество обращений жителей в Службу строительного надзора выросло, при этом количество выявленных нарушений в работе управляющих компаний упало на 40 %, это говорит о том, что улучшается качество обслуживания домов, повышаются профессиональные навыки представителей УК», — отметил Евгений Жидков.

Татьяна Дидковская, заместитель генерального директора ГУК «Жилфонд» по правовым вопросам также пояснила: «После обращения к нам жителей и, разъяснений 75 % потребителей уходят удовлетворенными. Остальные, как правило, хотят услышать мнение третьей стороны. У нас много разъяснительной информации на сайте; мы проводим во всех районах разъяснительную работу для председателей советов домов; специалисты, которые работают напрямую с населением, прошли дополнительное обучение в разделе порядка начисления платы за коммунальные услуги, помимо этого по всем районам работают телефоны горячих линий».

На сегодняшний день в ГУК «Жилфонд» 126 617 лицевых счетов. По всем сделан перерасчёт. Доначисления получили 60 % собственников многоквартирного жилья. При этом доначисления свыше 5 000 рублей составляют 4 %. 40 % жильцов получили платёжки с минусом, то есть управляющая компания вернет собственникам переплату.