Сотрудников ГИБДД поощрили за спасение беременной с моста (видео)

Сотрудников красноярской ГИБДД, которые сняли с моста беременную девушку, наградили почетными грамотами. Так руководство поощрило полицейских за неравнодушие, самоотверженность, готовность пойти на риск и действовать в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, инцидент произошел днем 29 июня. Беременная девушка пришла на переправу со стороны проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и забралась на перила. Ее поведение привлекло внимание автомобилистов. Некоторые из них остановились и вызвали полицию, но не решились подойти к ней до приезда экипажа ГИБДД.

Полицейские позже рассказали, что ехали по улице Мичурина и заметили скопление автомобилей у обочины. Инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Александр Тропин не растерялся, подбежал к девушке, схватил ее и с помощью очевидцев вытащил на тротуар. После этого полицейские продолжали находиться рядом с девушкой — инспекторы по пропаганде ОГИБДД Ольга Беляцкая и Ксения Панкова оказывали ей психологическую помощь до приезда медиков.

Сегодня в торжественной обстановке начальник городской полиции Геннадий Березин вручил троим полицейским почетные грамоты за своевременные и профессиональные действия, которые помогли спасти жизнь человека.