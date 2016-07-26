Сотрудники ГИБДД сняли с моста висящую на перилах девушку (видео)

Автомобилисты и полицейские предотвратили падение женщины с моста, сообщили 29 июня очевидцы происшествия.

Девушку, висящую на перилах моста на ул. Мичурина над ул. Крайняя, заметили красноярцы сегодня после полудня. Камера дорожного наблюдения зафиксировала, что она пришла со стороны пр. имени газеты Красноярский рабочий. Остановившись на мосту девушка закинула ногу на перила и явно ждала, когда ее поведение привлечет внимание проезжающих мимо водителей и кто-нибудь остановится.

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Через несколько минут на мосту остановилось несколько машин, водители которых вызвали полицию. Подойти к девушке до приезда экипажа ГИБДД не решился никто.

В комментариях красноярцы отметили решительность сотрудников полиции, которые не стали тратить время на разговоры, так как девушка могла сорваться и упасть на проезжавшие внизу машины.

В ГИБДД рассказали, что сотрудники полиции успокаивали женщину, которая оказалась беременной, до приезда скорой помощи. Врачи приняли решение госпитализировать ее.