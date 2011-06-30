Банки стали легче давать кредиты

Только за май этого года российские банки выдали 2,35 млн новых кредитов, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Объединенное Кредитное Бюро, основываясь на данных 600 банков.
Общий же объем выданных кредитов составил более 323,4 млрд рублей, что 34% больше, чем в мае 2016 года.
Больше всего было выдано кредитов наличными — 1,68 млн, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом, увеличился и средний размер займа — с 97 тысяч рублей до 113 тысяч.
«Такое оживление в сегменте розничного кредитования говорит о том, что люди стали постепенно отходить от сберегательной модели поведения и реализовывать отложенный спрос на товары, в том числе и с помощью заемных средств», - говорит генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский.
Добавим, что в мае 2017 года значительный рост был также отмечен в сегменте автокредитования — общий объем выданных здесь кредитов вырос на 30%, достигнув 19,59 млрд рублей. А вот ипотека, хоть и показала рост, но куда более скромный — лишь 3% к прошлогодним показателям. А вот количество новых кредитных карт даже сократилось на 1%, однако объемы одобренных лимитов выросли на 48%.