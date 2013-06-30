На правобережье из-за пожара на балконе разбирают вентилируемый фасад (видео)

На правобережье тлеет часть вентилируемого фасада в высотке на «Утином плесе», сообщили 30 июня очевидцы происшествия.

Сегодня около 14:30 в жилом доме на ул. Карамзина, 14 на 13-ом этаже загорелись вещи на балконе. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали — владелица квартиры вовремя заметила возгорание и вызвала пожарных, но потушила огонь еще до их приезда. Причины происшествия будут установлены позднее.

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При проверке оказалось, что пожар успел перекинуться на влагозащитную мембрану, которая укладывается в вентилируемом фасаде между облицовочной плиткой и утеплителем.

Сейчас она тлеет на площади около 200 кв.метров. Поэтому пожарным приходится частично разбирать фасад и проливать пленку.