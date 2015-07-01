Хозяйку злой хаски признали виновной

В Норильске завершилась история с нападением злой хаски на ребенка, вызвавшая большой общественный резонанс. Хозяйка собаки на днях предстала перед судом и была признана виновной.

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Как установили полицейские, 30-летняя владелица собаки породы хаски в октябре 2016 года выгуливала своего питомца на специализированной площадке. Женщина отлучилась в продуктовый магазин, оставив животное со своей девятилетней дочерью. В момент отсутствия взрослых на площадку для выгула со своим приятелем зашел мальчик, на которого набросился пес. Ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения.

В отношении хозяйки собаки дознавателями Отдела МВД России по г. Норильску было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Обвиняемая признана судом виновной. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Также суд обязал взыскать с фигурантки дела 58 тысяч рублей в пользу территориального Фонда медицинского страхования, затраченных на оплату медицинской помощи пострадавшему ребенку. Приговор вступит в законную силу по истечении 10 дней.

Напомним, весной жители Норильска рассказывали, что им и ранее были известны «случаи агрессивного поведения данного животного». «Собаку хозяева били, можно сказать, приучали к агрессивным повадкам, воспитывали неправильно», — пишут жители северного города. Они также рассказали, что 20 марта 2017 года этот же пес на той же площадке перепрыгнул через невысокий забор и напал на другого ребенка — проходившую мимо девочку.

Также известно, что и на саму собаку было совершено покушение — в нее стреляли. Была ли это месть разозлившихся жителей — неизвестно.