Умер глава Минусинского горсовета

Утром 2 июля скончался исполняющий обязанности председателя Минусинского городского совета депутатов Михаил Зенченко.

По имеющейся информации, причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся уже около года.

Свой пост Михаил Зенченко занял в августе 2012 года, совместив тогда его с должностью и.о. мэра, сразу после отставки бывшего главы города Натальи Федотовой.

Кто теперь займет место Зенченко — пока не ясно. По словам депутата Минусинского горсовета Ильи Кононенко, этот вопрос будет решаться на ближайшей сессии городского парламента. Однако ни с датой ее проведения, ни с кандидатурами народные избранники не определились.

«И не факт, что определятся, — говорит Кононенко, — дело в том, что „Единая Россия“ постарается продвинуть на этот пост своего человека (Зенченко представлял фракцию КПРФ — прим.ред). Но в партии раскол и они никак не могут договориться».

Если новый глава Минусинского горсовета так и не будет назначен, то городской парламент фактически останется без руководителя до сентября этого года, когда пройдут новые выборы.

«В такой ситуации два оставшихся месяца городской парламент будет просто бездействовать, — говорит Кононенко, — ни один важный вопрос не будет решен, ведь их просто некому будет поднимать».

Добавим, что 20 июня этого года Михаилу Зенченко исполнилось 80 лет.