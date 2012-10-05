Красноярка загадочно исчезла после посещения полиции

В Красноярске ищут 42-летнюю женщину, которая таинственно исчезла после семейного конфликта и посещения полицейского участка. По данным общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», Наталья Сухова пропала еще 17 июня.

Вечером того же дня после ссоры с родными ее доставили в отдел полиции № 1 (пр. Мира 55 «а»). «В 22:00 женщину отпустили и она ушла в неизвестном направлении. Телефон недоступен», — говорится в ориентировке волонтеров. Сейчас они расклеивают листовки с приметами пропавшей, а некоторые красноярцы утверждают, что встречали похожую женщину.



Приметы разыскиваемой: рост 158-160 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы — до плеч. Особые приметы: шрам на голени правой ноги 1,5-2 см. Женщина была одета в белую футболку, черные джинсы, черную кепку и вьетнамки темного цвета. При себе у нее была сумка черного цвета, ключи от квартиры с брелком в виде погремушки красного цвета, банковская карта, паспорт, сотовый телефон Lenovo.

Волонтеры и полицейские просят сообщать им о местонахождении разыскиваемой по номерам +7(391)227-44-55 и 8-950-996-60-66.

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