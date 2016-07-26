Нашлась пропавшая после посещения полиции женщина

Спустя две недели поисков нашлась 42-летняя жительница Красноярска Наталья Сухова. Как ранее сообщалось, вечером 17 июня после ссоры с родными ее доставили в отдел полиции № 1. Через некоторое время она покинула его и ушла в неизвестном направлении. С тех пор женщина находилась в розыске.

Материалы по теме «Кувалда с сиренью в „мерседесе“ соперника»: как мстят красноярцы Буйные Курганчики, цианид в водозаборе и интимные анкеты

Вечером 2 июля волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» сообщили, что женщину нашли живой. В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru подтвердили эту информацию. Со слов женщины, все это время она отдыхала у друзей, за пределы Красноярска не уезжала.

Почему после ссоры с родственниками она оказалась в полиции и не выходила с ними на связь все это время, не уточняется.