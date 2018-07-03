В Красноярске автобус ехал с открытой дверью пять остановок (видео)

В Красноярске автобус ехал с открытой дверью. Видео опубликовал житель Красноярска в социальной сети. По сообщению автора ролика, инцидент произошел накануне в автобусе, следовавшем по маршруту № 85. На кадрах видно, что автобус движется с достаточно высокой скоростью, а один из пассажиров стоит совсем рядом с открытой дверью. «Так ехали с Львовской и до Восточного автовокзала», — отметил автор видео.

На кадрах видно, что на одной из остановок створки дверей приходят в движение, но не закрываются. В комментариях участники группы предположили, что водитель мог не заметить неисправности механизма. Автор ролика добавил, что водитель вышел и поправил дверь только после того, как проехали автовокзал.

Отметим, что ни в Красноярскгортранс, ни в департамент транспорта жалобы от пассажиров не поступали. В департаменте транспорта добавили, что будут разбираться в этом инциденте.