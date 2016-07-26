Волонтеры Красноярской ГЭС провели экологическую акцию в зоопарке «Роев ручей»

Корпоративные волонтеры Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго провели очередную акцию экологического конкурса «Наш общий дом», который в свою очередь стал этапом главного Всероссийского экологического марафона «360 минут».

Волонтеры предложили помощь зоопарку «Роев ручей» и помогли там сформировать места под клумбы и посадку папоротника. Дирекция зоопарка с радостью отозвалась на предложенную помощь. Ведь в планах — расширение территории зоопарка и работы по благоустройству здесь много. Несмотря на жару, волонтеры справились с поставленной задачей и пообещали взять шефство над «Роевым ручьем».

«Мы приходим сюда со своими детьми. И очень хочется, чтобы от зоопарка всегда оставалось приятное ощущение. Поэтому мы и решили приложить свою руку здесь, чтобы сделать „Роев ручей“ еще лучше», — сказал один из волонтеров Александр Бахтин.

Конкурс «Наш общий дом» продлится до 31 августа. Сотрудники участвуют в общественно-полезных делах. Добровольческие инициативы корпоративных волонтеров в первую очередь направлены на бережное и ответственное отношение к природе. И общая идея конкурса отражена в слогане, который придумала одна из волонтерских команд «Eco Energy» — «мир земли в руках держи».

До конца лета сотрудники проведут уборку берегов Енисея, станут участниками экологической акции в заповеднике «Столбы». И представят свои исследовательские проекты на тему экологии. Команды также смогут выложить фотоотчеты о выполненных делах в социальной сети на страницы участников с хэштегами #КрасГЭС #Нашобщийдом #360минут2017. Кроме того, поощряется формирование при каждой команде группы поддержки из родственников, друзей и знакомых (жителей Дивногорска), это будет давать команде дополнительные очки.

Команда, набравшая максимальное количество баллов во всех этапах конкурса, будет приглашена для участия в ключевой акции главного Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут», которая состоится в сентябре. Для корпоративных волонтеров это станет не только увлекательным путешествием на Байкал и знакомством с его удивительной природой, но и возможностью внести свой вклад в сохранение уникальной экосистемы.

В 2017 году значительно расширена география экомарафона. В нем примут участие сотни экодвижений по всей стране, он затронет заповедники и национальные парки на территории Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, республик Хакасия и Бурятия, регионов Дальнего Востока, а также Краснодарского края и Архангельской области. С марта по октябрь 2017 года организаторами запланированы десятки экологических мероприятий с участием около 100 000 волонтеров. За предыдущие годы волонтеры акций «360 минут» подняли, вырыли и даже достали со дна озера Байкал мусор объемом 4800 куб. м. В дальнейшем он весь был утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

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Серию летних экомероприятий с ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group организует седьмой год подряд. Главный Всероссийский экологический волонтерский марафон En+ Group «360 минут» в 2017 году включен в официальный список мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии РФ, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России. Экологический марафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала». На сегодняшний день он является частью комплексной системы инициатив, проводимых En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Среди них — проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований, внедрение бизнес-технологий в природоохранную деятельность и другие.